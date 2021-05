Alles wird wieder grün in diesem Frühling, die Natur, die Landespolitik – und natürlich auch die Sprache. Die freilich hat ihre rätselhaften Seiten. Beim Ausflug ins Grüne ist die Wortherkunft noch leicht zu entschlüsseln. Was aber lässt uns „nicht mehr grün sein“? Und was genau ist ein „Grünschnabel“?

Die Antworten sind oft erstaunlich schwer zu finden. Selbst der Dudenverlag kapituliert: Sein jüngst erschienenes „Buch zur Farbe“ liefert für viele Begriffe nur spärliche Informationen. Doch es gibt ja noch andere Quellen.

Grüner Zweig: Wer auf diesen nicht kommt, hat ein Problem. Das liegt daran, dass nur aus einem grünen Zweig auch einmal ein dicker, brauner Ast werden kann. Der grüne Zweig als Symbol kommenden Erfolgs findet sich bereits in der Bibel. So heißt es in der Lutherbibel (Buch Hiob) über den Frevler: „Er wird ein Ende nehmen vor der Zeit, und sein Zweig wird nicht grünen.“

Jemandem nicht grün sein: Grün ist also das, was noch Aussichten auf gedeihliches Wachstum hat. Fehlt es, wächst auch nichts, schon gar keine Sympathie.

Grünschnabel: Und jetzt der Brückenschlag zum Grünschnabel. Wie bei den Rindern galt auch hier „grün“ als Synonym für „jung“. Und doch war lange Zeit gleichzeitig das Wort „Gelbschnabel“ gebräuchlich. Zum Beispiel in Goethes „Faust“: „Wenn man der Jugend reine Wahrheit sagt, die gelben Schnäbeln keineswegs behagt.“ Das ist schon allein deshalb logisch, weil junge Vögel tatsächlich gelblich gefärbte Schnäbel tragen. Irgendwann im 20. Jahrhundert geriet die Gelb-Variante allerdings in Vergessenheit: Vielleicht war daran ja Karl Mays Greenhorn schuld.

Dasselbe in Grün: Kommt ein Dienstmädchen zum Kaufmann und reicht ihm ein Stück rosarotes Band. „Nochmal dieselbe Farbe, bitte!“, sagt sie: „Nur diesmal in Grün!“ Um 1800 war diese Pointe ein Partykracher, sogar die Mutter des Philosophen Arthur Shopenhauer erwähnte sie. Heute lebt sie in der Redewendung „Dasselbe in Grün“ fort. Jedenfalls glauben das die meisten Sprachhistoriker. Weniger wahrscheinlich hingegen ist, dass eine 1903 erschienene Karikatur Pate stand: Auf der ist ein reicher Bahnkunde zu sehen, der dieselbe Fahrkarte wie sein ärmlicher Nachbar erwerben möchte – nur in Grün. So nämlich war die Farbe der teureren zweiten Klasse. Wieder andere Versionen stellen Bezüge zum Billardspiel oder einem 1924 gefertigten Opelmodell her (weitgehend identisch mit einem Konkurrenzprodukt, nur in Grün statt Gelb): Was wirklich stimmt, werden wir auch hier wohl nie erfahren.

