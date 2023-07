Er galt als der letzte Großschriftsteller der Bundesrepublik: Martin Walser, Autor von bedeutenden Prosawerken wie „Ehen in Philippsburg“, „Ein fliehendes Pferd“ und „Ein springender Brunnen“, ist nach SÜDKURIER-Informationen gestorben. Er wurde 96 Jahre alt. Vonseiten der Familie war bislang keine Stellungnahme zu erhalten.

Seine letzten Stunden verbrachte der in Wasserburg geborene Schriftsteller in seinem Haus am Bodensee, Walser lebte seit 1968 im Überlinger Stadtteil Nußdorf. Noch im März dieses Jahres hatte er einen neuen Gedichtband herausgebracht. Öffentlich in Erscheinung getreten war Walser zuletzt im Juni 2022: Damals hatte er dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach seinen Vorlass übergeben.