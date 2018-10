Singen vor 1 Stunde

Was wir von den Jenischen lernen sollten

Der Singener Autor Gerd Zahner beschreibt in seinem Theaterstück "Die Reis'", was verloren geht, wenn die lange verfolgte Bevölkerungsgruppe der Jenischen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. Zu sehen ist das Ganze auf der Bühne der Scheffelhalle in Singen.