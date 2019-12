Keine Sorge, Sie können ruhig weiterlesen, auch ohne dass wir Ihnen hier die Film-Pointe verderben. Ein paar Dinge kann man aber trotzdem verraten über „Knives Out“, das neue Genre-Werk von Rian Johnson. Zum Beispiel, dass der Regisseur, der vor zwei Jahren mit „The Last Jedi“, dem achten Teil der „Star Wars“-Saga, polarisierte, nun einen auf den ersten Blick ganz klassischen Krimi mit einer Mördersuche gedreht hat, die sich größtenteils an einem Schauplatz abspielt, an dem eine Schar von Verdächtigen versammelt ist.

Es handelt sich um die alte Villa des berühmten und schwerreichen Bestseller-Krimiautoren Harlan Thrombey (Christopher Plummer), der am Tag nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird. Kurze Zeit später ermittelt Detektive Benoit Blanc, für dessen Besetzung Regisseur Johnson kurz mal Daniel Craig aus dem Bond-Universum geholt hat, unter den anwesenden Verwandten. Selbstverständlich hätten die meisten unter ihnen auch ein Motiv für die Tat und fast jeder wäre bereit, jedem ein Messer in den Rücken zu rammen.

Ein renommierter Krimiautor und Familienpatriarch wird auf seiner Party umgebracht. Angeblich hat niemand etwas gesehen. Benoit Blanc (Daniel Craig, rechts) muss her! | Bild: tel-a-vision

Auf clevere Weise verwendet Johnson zahlreiche Rückblenden, die er in die Befragungen schneidet. Die Lügen der Verdächtigen werden darin zumindest für das Publikum schnell entlarvt und es werden neue Fährten gelegt, bis sich das Puzzle endgültig zusammensetzt. Ganz offensichtlich ist „Knives Out“ dabei nicht nur eine Verbeugung vor den Krimis von Agatha Christie. Der Film blinzelt auch in Richtung solcher Genre-Persiflagen wie „Eine Leiche zum Dessert“. Altmodisch in der Versuchsanordnung, aber doch modern erzählt entpuppt er sich letztlich sogar noch als deutlicher Kommentar auf die USA im Trump-Zeitalter.

All diese Überraschungen zu verfolgen, macht Spaß – auch weil „Knives Out“ ein eigenwilliges Star-Ensemble zusammentrommeln konnte, das sichtlich vergnügt bei der Sache ist. Neben Craig und Alt-Star Plummer gehören unter anderem noch Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis und „Captain America“ Chris Evans dazu. Über die stolze Laufzeit von 130 Minuten können Tempo und Vergnüglichkeitslevel allerdings nicht ganz so hochtourig gehalten werden.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Rian Johnson

Darsteller: Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans

Länge: 130 Minuten, FSK: 12 Jahre

Fazit: Krimi mit Starbesetzung und kleinen Schwächen