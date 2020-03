Mit unserem neuen Format „SÜDKURIER ON AIR“ bringen wir ab sofort die Kultur zurück in die Öffentlichkeit. Künstler aller Genres senden auf unserer Homepage ( www.suedkurier.de ) per Videostream aus ihrem Wohnzimmer: live, exklusiv und ganz persönlich. Den Anfang macht am heutigen Montag, 23. März, um 19.30 Uhr Gaby Hauptmann.

Die Bestsellerautorin aus Allensbach wird Ihnen eine bislang noch kaum bekannte Kurzgeschichte präsentieren. Zudem beantwortet sie die originellsten aller von unseren Lesern eingesendeten Zuschauerfragen (E-Mail an: sk-live@suedkurier.de ).

„SÜDKURIER ON AIR“ möchte die Kulturszene unserer Region in ihrer ganzen Vielfalt abbilden. Dazu gehören prominente und weniger prominente Namen, Pop- wie Hochkultur, Musiker wie Autoren, bildende Künstler wie Schauspieler. Sie alle sind von der Coronakrise betroffen, viele finanziell, alle zumindest emotional: Wer sich entscheidet, professionell Kunst auszuüben, tut das für ein Publikum. Ohne seine Resonanz, seine Unterstützung wie auch seine Kritik, kann kein Künstler kreativ sein.

Solidarität zwischen Künstlern und ihrem Publikum

Auf „SÜDKURIER ON AIR“ erhalten Künstler nicht nur die Gelegenheit, wieder mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Sie werden auch die Möglichkeit bekommen, bei Bedarf unkomplizierte Finanzierungsmodelle anzubieten. Wer die Chance nutzt, auf diese Weise unsere regionale Kulturvielfalt nach und nach kennenzulernen und zu unterstützen, leistet damit zugleich einen wertvollen Beitrag, sie über die aktuelle Krise hinaus zu erhalten. Denn darum geht es uns: Solidarität zu üben zwischen Künstlern und ihrem Publikum in einer Zeit mit großen Herausforderungen.