Regionalsport Schwarzwald "Nun stehen wir mit leeren Händen da." Stimmen zur Niederlage des FC 08 Villingen in Pirmasens.

Neben Enttäuschung kommt auch Stolz über eine tolle Saison zum Vorschein.

Fußball, Aufstiegsspiel zur Regionalliga: Das sagen die Fußballer und Funktionäre des FC 08 Villingen zur bitteren 0:2-Niederlage in Pirmasens:

NedzadPlavci (FC 08-Stürmer): Ich bin sehr enttäuscht. Ich wollte in meinem letzten Spiel für den FC 08 Villingen mit der Mannschaft in die Regionalliga aufsteigen. In der ersten Halbzeit waren wir besser. Aber nach der Pause hat man gesehen, dass wir noch nicht so reif sind."

Benedikt Haibt (Kapitän FC 08): "Die Regionalliga war ein Traum und wird es leider auch bleiben. Wir haben in der ersten Hälfte aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht. Nach der Pause haben wir als Gästemannschaft zwei Kontertore kassiert – so etwas darf nicht passieren. Für den Verein, für alle, die mit nach Pirmasens gefahren sind und für uns als Mannschaft ist dies ein bitterer Moment. Nach dem Pokalfinale und der Aufstiegsrunde stehen wir nun mit leeren Händen da. Trotzdem war es eine starke Saison. Zu Beginn hatte uns keiner zugetraut, dass wir als Aufsteiger Zweiter in der Oberliga werden."

AraschYahyaijan (Co-Trainer FC 08): "Die erste Halbzeit haben wir Pirmasens an die Wand gespielt und nach der Pause unglücklich das 0:1 kassiert. Natürlich ist jeder von uns jetzt enttäuscht. Aber wir dürfen uns nach diesem Spiel unsere Saison nicht kaputt reden lassen und sollten stolz sein. Man darf nie vergessen, dass wir Aufsteiger waren. Wir werden wieder aufstehen und stärker zurückkommen. "

Daniel Wehrle (FC 08-Mittelfeldspieler): „Da war mehr drin. Wir hatten es selbst in der Hand und hätten in der ersten Hälfte das 1:0 machen müssen. Da wusste Pirmasens gar nicht richtig, was los ist. Nach dem Rückstand wurden wir jedoch nervös. Da fehlte uns die nötige Geduld. Schade, weil wir alles versucht haben, eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg zu krönen."

Tevfik Ceylan (FC 08-Offensivspieler): „Ich bin sehr enttäuscht. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und auch sehr gut begonnen. Aber Glückwunsch an den FK Pirmasens zum Aufstieg."

Dragan Ovuka (FC 08-Innenverteidiger): „Es ist ein ganz bitterer Abend für uns. Wir haben alles versucht, aber manchmal reicht es eben in den entscheidenden Situationen nicht aus."

Cristian Giles Sánchez (FC 08-Torjäger): „Ich bin unendlich traurig. Ich wollte mich mit dem Aufstieg verabschieden und war mir nach dem 8:1 vom Sonntag sicher, dass wir auch in Pirmasens ein Tor erzielen können."

Christian Mendes (FC 08-Torhüter): „Es ist wirklich schade. Wir waren so nah dran und dann bekommen wir zwei blöde Tore, die auch noch vermeidbar waren."

Dennis Krob (Torjäger FK Pirmasens): „Als ich den Ball zum 2:0 eingeschoben habe, wusste ich: das reicht. Der zweite Treffer war eine echte Befreiung, weil wir unser Saisonziel von Anfang an nie aus den Augen verloren haben."

Mario Ketterer (Sportlicher Leiter FC 08 Villingen): „Natürlich sind wir enttäuscht und wollten aufsteigen. Aber so ist eben Fußball. Trotzdem ein Kompliment an unsere Mannschaft. Sie hat eine tolle Saison abgeliefert."