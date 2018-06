Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Regionalliga-Traum geplatzt: 0:2-Niederlage in Pirmasens

Nullachter sind im entscheidenden Relegationsspiel im Angriff zu harmlos. FK Pirmasens kehrt in die Regionalliga zurück.

Fußball, Aufstiegsrunde zur Regionalliga: FK Pirmasens – FC 08 Villingen 2:0 (0:0). Der Villinger Regionalliga-Traum ist geplatzt. Die Nullachter verloren das entscheidende Relegationsspiel in Pirmasens mit 0:2 Toren. Vor 2750 Zuschauern waren die Nullachter vor der Pause die bessere Elf, doch in den zweiten 45 Minuten wurde Pirmasens immer stärker, nutzte seine Torchancen und setzte sich unterm Strich verdient durch.

Lediglich eine Änderung in der Startformation

FC 08-Trainer Jago Maric nahm im Vergleich zur 8:1-Gala am Sonntag gegen Alzenau in seiner Startformation lediglich eine Änderung vor. Teyfik Ceylan durfte für Damian Kaminski von Beginn an ran. Dieser Wechsel hätte sich nach drei Minuten fast auf der Anzeigetafel ausgezahlt. Aus fünf Metern Entfernung hatte Ceylan die erste Chance der Partie. Die Nummer 7 der Villinger stand mit dem Rücken zum Tor und probierte es mit der Hacke. Der Ball landete jedoch direkt in den Händen von Pirmasens-Torhüter Daniel Kläs.

Der hohe Erfolg der Nullachter gegen Alzenau hatte Pirmasens offensichtlich großen Respekt eingeflößt. In den ersten 30 Minuten bestimmten die Villinger das Geschehen im Sportpark Husterhöhe. Auf dem Feld waren die Nullachter besser, auch auf den Rängen hörte man meist nur die 200 mitgereisten Fans aus dem Schwarzwald. Sie hatten in Minute 19 schon den Torschrei auf den Lippen. Doch Kläs parierte einen Schuss von Cristian Giles aus zwölf Metern mit einer klasse Parade.

Nach rund einer halben Stunde wurde die Partie ausgeglichener. Was das Niveau betrifft, war allerdings viel Luft nach oben. Zahlreiche Fehlpässe und wenig Torraumszenen – den Zuschauern wär es andersrum sicherlich lieber gewesen. Doch bis zur Halbzeitpause gab es wenig zu sehen. FC 08-Torhüter Christian Mendes hatte zumindest in den ersten 45 Minuten einen geruhsamen Abend.

Kaum hatte die Partie wieder begonnen, waren die Qualitäten des 45-jährigen Mendes gefragt. In letzter Sekunde kam der FC 08-Keeper vor Pirmasens-Torjäger Dennis Krob an den Ball und verhinderte das 1:0. Auch die zweite dicke Chance in Hälfte zwei hatten die Gastgeber. Nach einer Ecke köpfte Yannick Osee den Ball haarscharf am Pfosten vorbei ans Außennetz (57.).

Beim dritten Versuch der Pirmarsenser lag der Ball im Tor der Nullachter. Aus zwölf Metern ließ der freistehende Christian Grimm in Minute 63 dem Villinger Schlussmann keine Chance. Die perfekte Vorlage hatte der zwei Minuten zuvor eingewechselte Patrick Kreyer geliefert.

Villinger werden ausgekontert

Nun mussten die Villinger kommen – und genau das nutzte die Heimelf. In der 75. Minute wurden die Nullachtern ausgekontert und FKB-Torjäger Dennis Krob traf zum 2:0. Weder Mendes noch Verteidiger Dragan Ovuka konnten ihn daran hindern.

Villingen wirkte nun geschockt. Kurz darauf hätten die Gastgeber alles klar machen können, verpassten aber knapp das 3:0. Die Nullachter gaben nicht auf und hätten in der 80. Minute durch Benedikt Haibt fast den Anschlusstreffer erzielt. Doch auch der FC 08-Kapitän brachte den Ball nicht an Kläs vorbei. Zwei Minuten später rauschte ein Fallrückzieher von Damian Kaminski nur knapp übers FKP-Tor.

Villingens Coach Jago Maric brachte in der Schlussphase alles, was er offensiv aufzubieten hatte. Doch auch mit fünf Angreifern wollte die Wende nicht mehr gelingen. Die Offensive, die drei Tage noch mit acht Treffern geglänzt hatte, blieb an diesem Abend blass. Um 20.22 Uhr pfiff Schiedsrichter Wlodarczak ab – der Villinger Regionalliga-Traum war jäh geplatzt. Tore: 1:0 (63.) Grimm, 2:0 (75.) Krob; Zuschauer: 2750. Schiedsrichter: Timo Wlodarczak (Weiterode)

FK Pirmasens: Daniel Kläs (Torhüter), Yannick Osee, Christian Grimm, David Becker, Sascha Hammann, Manuel Grünnagel (61. Patrick Freyer), Marco Steil, Dennis Krob (83. Jan Luca Rebmann), Salif Cissé, Christopher Ludy, Felix Buerger (73. Christian Schubert)

FC 08 Villingen: Christian Mendes (Torhüter), Pablo Gil (82. Mauro Chiurazzi), Dragan Ovuka, Daniel Niedermann, Gianluca Serpa (76. Kaminski), Teyfik Ceylan (68. Nedzad Plavci), Daniel Wehrle, Stjepan Geng, Tobias Weißhaar, Benedikt Haibt, Cristian Gilés.