Regionalsport Schwarzwald Das sagen die beiden Trainer zum Spiel

Peter Tretter vom FK Pirmasens und Jago Maric vom FC 08 Villingen analysieren den 2:0-Sieg von Pirmasens

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Glückwunsch an Pirmasens zum verdienten Aufstieg. Wir haben trotz der Niederlage ein gutes Spiel gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir das Spiel kontrolliert, jedoch das Tor nicht gemacht. Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Aber es hat wohl nicht sollen sein. Dennoch bin ich mega stolz auf meine Jungs."

Peter Tretter (FK Pirmasens): "In diesem Spiel hat Mentalität gegen Technik gesiegt. Wir hatten in der ersten Hälfte bei Villinger Chancen etwas Glück. Villingen war uns technisch in allen Belangen überlegen. Wir hatten den größeren Kampfgeist und vielleicht auch mehr Körner, da wir eine längere Pause hatten als unser Gegner."