Eine 76-jährige ist mit ihrem Auto am Dienstag, 22. November, gegen 13.15 Uhr, in Hornussen bei Frick im Kanton Aargau, unweit der Grenze, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen gekracht. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, mussten die beiden Fahrzeugfahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge nach dem Unfall im Kurvenbereich. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Was ist passiert?

Die 76-Jährige war laut Angaben auf der Hauptstraße von Frick in Richtung Autobahn unterwegs. Im Kurvenbereich bei Hornussen soll sie auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dann krachte es. Warum die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Kantonspolizei ermittelt.

Gansingen Polizei findet überschlagenes Auto neben Straße an Hang – der Fahrer war verschwunden Das könnte Sie auch interessieren

Der Mitteilung zufolge entstand an den Fahrzeugen ein erheblicher Schaden.

Polizei und zwei Rettungswagen am Unfallort. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Wer war im Einsatz?

Der Polizei zufolge waren zwei Rettungswagen sowie je eine Patrouille der Polizei Oberes Fricktal und der Kantonspolizei Aargau.