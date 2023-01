Ein Sattelzug ist am Dienstagmorgen, 3. Januar, kurz nach 7.30 Uhr, außerhalb von Schinznach Dorf im Kanton Aargau von der Straße abgekommen und in einem Feld umgekippt. Wie die Kantonspolizei berichtet, hat der 20-jährige Fahrer in einer Linkskurve einer Nebenstraße die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren.

Der Sattelzug liegt im Feld. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Das Fahrzeug sinkt in der Erde ein

Das Fahrzeug sank laut Angaben in der aufgeweichten Erde auf einem Feld ein, kippte und blieb auf der Seite liegen. Die Polizei vermutet, dass der Sattelzug zu schnell unterwegs war. Der Fahrer klagte wohl über Schmerzen im Bein, der Beifahrer sei unverletzt geblieben.

Der Lastwagen liegt auf der Seite. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Ladung muss abgesaugt werden

Wie die Polizei weiter schreibt, musste der Trockenbeton im Anhänger abgesaugt werden, bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte. Wie hoch der Schaden am Sattelschlepper und Anhänger ist, ist noch unklar. (sk)