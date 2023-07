Siebeneinhalb Monate nach dem Großbrand auf dem Kreuzlinger Boulevard steht für die Ermittler fest, wie es zu dem Feuer im Haus zur Helvetia kam. Wenn auch nicht hundertprozentig genau. Denn der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau nennt als mögliche Brandursachen entweder einen technischen Defekt oder brennende Kerzen.

Klar ist für die Staatsanwaltschaft Thurgau aber: Eine Mieterin in dem Geschäfts- und Wohnhaus hat ihre Sorgfaltspflichten verletzt, also Gerät oder Kerzen nicht ordnungsgemäß betrieben oder im Auge behalten. Fabian Mörtl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, kündigte an, dass gegen die 53-jährige Frau wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst Anklage erhoben werde.

Der Abriss des markantes Gebäudes ist beinahe beendet. Am Dienstag, 4. Juli, stand aus Richtung Konstanz gesehen nur noch die vordere rechte Ecke des Hauses, in dem sich früher unter anderem ein Outlet-Shop des Unterwäscheherstellers Schiesser befand. Schon vor dem Brand war so gut wie klar, dass das Gebäude aus dem Jahr 1875 weichen muss.

Das Haus zur Helvetia war einst Gasthaus, später Bank und zuletzt Geschäftshaus. Es stand nicht unter Denkmalschutz, weil es innen verbaut war und auch die Bausubstanz Schäden aufwies. Geplant ist laut Jürg Pengler von der Immobilienentwicklungsfirma Immo H2J aus Frauenfeld eine größere Überbauung.

Jürg Pengler betreut das Projekt des Neubaus. | Bild: Inka Grabowsky | SK-Archiv

So will unter anderem die Raiffeisenbank Tägerwilen mit ihrer Kreuzlinger Filiale in den Neubau einziehen. Pengler hofft darauf, dass es Mitte oder Ende 2025 soweit ist. Mehrere Wohnungen sollen ebenfalls entstehen.

Der Brand war am Nachmittag des 12. November 2022 im Dachstock des Gebäudes ausgebrochen. Bei dem Einsatz wurden auch zwei Feuerwehrleute verletzt.

Am 12. November 2022 erhob sich eine weithin sichtbare Rauchsäule aus dem Dachstuhl des Gebäudes. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Einer verstauchte sich beim Löscheinsatz das Handgelenk, ein anderer wurde durch einen herunterfallenden Ziegel ebenfalls an der Hand verletzt. 90 Einsatzkräfte aus Kreuzlingen und Tägerwilen waren an jenem Samstag vor Ort.