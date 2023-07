Eine S-Bahn für drei Länder und das Alles über eine Stadt – Basel. Das ist das riesige neun Milliarden Euro teure Infrastrukturprojekt der Stadt Basel, das Dimensionen hat wie Stuttgart 21. Federführend ist das eidgenössische Bundesamt für Verkehr. Interessant für den Hochrhein: Auch die Bahnverbindungen sollen mehr und schneller werden. Erste Ausbauten für das Herzstück will Bern 2026 bekannt geben, denn derzeit finden lediglich kleinere Vorarbeiten statt.

Gigantischer Bahnkreisverkehr unter und über der Stadt Basel

Das Herzstück Basel bezeichnet den Neubauteil des Projektes – eine neue Bahnverbindung in Y-Form mitten durch die Stadt sein. Sie soll zwischen dem badischen Bahnhof, dem Bahnhof Basel SBB und der Haltestelle St. Johann in Frankreich verlaufen. Über eine neue unterirdische Station namens Basel Mitte in der Nähe des Markplatzes soll der Schienenverkehr dann zusammenlaufen.

Dadurch ergibt sich ein riesiger Schienkreisverkehr. Der Vorteil: Die Züge müssen nicht mehr rangieren. Denn aktuell fahren die S-Bahnen in Basel aufwendige Wendemanöver im Bahnhof Basel SBB. Die positive Folge: Das Herzstück verspricht kürzere Abstände der Takte und schnellere Bahnen.

Bild: Müller, Cornelia

Vorstudie bald fertig, aber noch kein Bautermin

Schon im Jahr 2000 gab es erste Pläne zum Ausbau der Baseler S-Bahnen. Zur koordinierten Planung gründete der Kanton Basel 2015 die Organisation Bahnknoten Basel. Stand 2016 geht der Plan von einer Verdopplung der Nachfrage im Personen- und Güterverkehr aus.

Das Herzstück ist aufgeteilt in fünf Neubau- und Ausbauprojekte: Den Ausbau Basel SBB, der Neubau des unterirdischen Bahnhofs Basel Mitte und die Y-förmige West- und Ostanbindung, der ober- und unterirdische Ausbau des Badischen Bahnhofs und der Ausbau des Bahnhofs St. Johann. Details werden derzeit erst in der Vorstudie ausgearbeitet. Die finalen Ergebnisse sollen Ende 2024 vorliegen. Die Projekte haben auch Veränderungen im städtischen Tramsystem zur Folge. Wie die Anpassung vom Knotenpunkt Basel und der örtlichen Tram aussehen wird, kann der Kanton Basel Stadt noch nicht genau absehen.

Demnächst könnten Reisende auf die Tram verzichten, um zum Bahnhof Basel SBB zu gelangen. Denn das Herzstück Basel würde den S-Bahnen einen Kreisverkehr mit kurzen Takten zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof ermöglichen. | Bild: Anna-Lena Lauber

Klar ist bereits aber, dass zuerst ein Ausbau im Umfeld des Bahnhofs Basel SBB notwendig ist, genannt Ertüchtigungspaket. Erst im Anschluss daran können weitere Projekte umgesetzt werden. Das Ertüchtigungspaket ist allerdings weder im aktuellen Ausbauschritt von 2025 noch von 2035 des Bundesamts für Verkehr berücksichtigt. 2026 sollen aber nächste Ausbauten vom Bund beschlossen werden. Aktuell wird am Bahnhof Basel SBB das Projekt Leistungssteigerung und eine provisorische Passerelle umgesetzt.

Hier finden aktuell Umbauten zur Leistungssteigerung des Bahnhofs Basel SBB statt, sowie die Errichtung einer provisorischen Passerelle. | Bild: Anna-Lena Lauber

Bahnknoten Basel In der Organisation zur Planung des Projekts Bahnknoten Basel sind neben dem Bundesamt für Verkehr und den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft auch die SBB, das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) mit der Deutschen Bahn sowie die Rheinhäfen involviert. Das Kanton Basel Stadt leitete zunächst die Organisation seit der Gründung 2015, bis das Bundesamt für Verkehr die Leitung in 2020 übernahm. Bundeseisenbahnvermögen Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) ist Infrastrukturbetreiber der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet. Das 1994 im Zuge der Bahnreformen entstandene BEV soll die Deutsche Bahn von gebündelten staatlichen Aufgaben entlasten. Es ist Teil des Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Das bringt das Herzstück für die Städte am Hochrhein

Streckenabschnitte, wie zwischen Singen und Basel gehören zu den trinationalen Zulaufstrecken zu Basel. Auch diese sollen ausgebaut werden: Dafür elektrifiziert die deutsche Bahn die Hochrheinstrecke zwischen 2025 und 2027.

Bild: Müller, Cornelia

Erst einmal sollen dort alte Diesellocks durch elektrifizierte Bahnen zwischen Singen und Basel ersetzt werden. Zuerst der Interregio-Express und später eine Straßenbahn für die Regionalbahn. „Auf dem Abschnitt werden sich diese beiden Produkte überlagern und damit vier Verbindungen pro Stunde realisieren können“, sagt Nicole Ryf-Stocker, Co-Leiterin Kommunikation des Bau- und Verkehrsdepartement Kanton Basel-Stadt. „Die Strecke Bad Säckingen–Basel Bad Bf dauert dann im IRE 19 Minuten, in der S-Bahn 29 Minuten“, sagt Nicole Ryf-Stocker.

Eine Regionalbahn fährt im den Bahnhof Tiengen ein. Eine Straßenbahn soll diese ersetzen, wenn das Projekt Herzstück Basel umgesetzt wird. Archivbild. | Bild: Völk, Melanie

Für den Ausbau des Streckenabschnitt von St. Johann nach St. Louis ist die französische staatliche Eisenbahngesellschaft Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) verantwortlich. Dieser Streckenausbau soll künftig gewährleisten, den Flughafen Basel-Mulhouse auch per Schiene zu erreichen.

Fernverkehr von Karlsruhe ist auch bereits im Ausbau

Die Deutsche Bahn ist verantwortlich für einen möglichen oberirdischen Ausbau des badischen Bahnhofs, der aufgrund deutsch-schweizerischer Staatsverträge zur deutschen Bahn gehört, wie etwa im Vertrag von Lugano.

Vertrag von Lugano 1996 Der Vertrag von Lugano ist eine Vereinbarung zwischen Deutschland und der Schweiz. Sie beinhaltet den Ausbau von mehreren grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecken zwischen beiden Ländern. Für den Hochrhein interessant ist dabei die Rheintalbahn aus Richtung Freiburg, die viergleisig ausgebaut werden soll. Ein Nachfolgevertrag in 2021 fügte zu den bereits geplanten Streckenausbauten noch die Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen sowie die Wiesentalbahn von Basel über Lörrach nach Zell hinzu.

Aktuell wird zum Beispiel die Rheintalbahn von Karlsruhe über Freiburg nach Basel etappenweise viergleisig ausgebaut um Züge mit bis zu 250 Kilometern in der Stunde fahren zu lassen. Im Fernverkehr nach Basel sollen bis 2041 Züge im halbstündigen Takt fahren und ihre Fahrzeit um eine halbe Stunde verkürzen. Da der Ausbau in Etappen stattfindet, können Züge aber auch schon früher auf ausgebauten Abschnitten mit erhöhter Geschwindigkeit fahren und ihre Fahrzeiten verkürzen.