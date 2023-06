In der Reihe der SÜDKURIER-Testeinkäufe in der Schweiz und Deutschland geht es diesmal um den Preisvergleich von Aldi Suisse auf Schweizer Rheinseite und Aldi Süd in Deutschland.

Auf der deutschen Seite hat sich in vielen Gemeinden der Discounter angesiedelt. In der Schweiz sieht es da schon anders aus: Von Waldshut aus gesehen befindet sich eine der nächsten Filialen erst in Embrach, das bereits zum Kanton Zürich gehört. Von Hohentengen aus sind es rund 15 Minuten, von Waldshut aus rund 30 Minuten Autofahrt.

Der Preisvergleich Bei unserem Testeinkauf stand der Wechselkurs Euro-Schweizer Franken bei bei etwa 1 zu 1. Außerdem haben wir wieder versucht, ähnliche Marken und Größen zu kaufen. Allerdings war das nicht bei allen Produkten möglich, wie zum Beispiel beim Käse. Bei Produkten mit unterschiedlicher Menge haben wir die Preise ins Verhältnis gesetzt.

Der Testkauf im Überblick

Getestet haben wir 14 beziehungsweise 15 Produkte von Obst und Gemüse, über Wurst und Käse bis hin zu Hygieneprodukten. Links auf dem Bild sind die Einkäufe aus der Schweiz, rechts aus Deutschland.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Ein Produkt war in Deutschland vergriffen. Zwei große Überraschungen gab es auf Schweizer Seite. Aber dazu später mehr.

Wir starten mit der Gurke

Mit 1,79 CHF kostet die Gurke deutlich mehr als in Deutschland. Zum Vergleich: In der Migros hat eine Gurke vor einem Monat knapp 3 CHF gekostet.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Rabattaktionen sorgen für vergleichbare Preise

100 Gramm Rindersalami kosten in beiden Geschäften gleich viel. Allerdings war die Salami in der Schweiz um einen Franken rabattiert.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Viel teurer, dafür aber aus der Region

Dass die Schweiz bei Lebensmitteln vor allem auf eigene Produkte setzt, zeigt sich auch bei den Tomaten. In Deutschland sind sie zwar fast um die Hälfte günstiger, stammen aber aus den Niederlanden. Bei beiden Produkten handelt es sich um die Aldi Eigenmarke.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Viele Hygieneprodukte sind in der Schweiz deutlich teurer

Zwar liegt der Preis für Waschmittel der Aldi-Eigenmarke in der Schweiz mit 27 Rappen pro Kapsel wieder über dem Niveau in Deutschland (23 Cent pro Kapsel), ist aber wiederum deutlich niedriger als bei der Migros, in der das Markenwaschmittel mehr als doppelt so teuer ist. Aber auch hier handelte es sich um ein Markenprodukt.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Zum Vergleich

In der Migros hat das Waschmittel der Marke Total rund 13 Franken bei einem Inhalt von 22 Tabs gekostet. Bei Rewe kosteten im August 2022 insgesamt 14 Tabs eines namenhaften Herstellers 4,59 Euro, macht pro Tab 33 Cent und damit knapp die Hälfte weniger als in der Schweiz.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Deo in der Aldi-Eigenmarke gibt es in beiden Ländern. Anders als in Deutschland kaufen die Kunden in der Schweiz ihre Hygieneartikel vorwiegend in den Supermärkten, weil es Drogeriemärkte wie dm oder Rossmann so nicht gibt.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Das Duschgel

Auch das Duschgel ist in der Schweiz teurer, trotzdem liegt es noch unter einem Franken.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Erste Überraschung beim Toilettenpapier

Die erste große Überraschung gibt es bei Aldi Suisse beim Toilettenpapier der Aldi-Eigenmarke. Hier kosten zehn Rollen à 160 Blatt vierlagiges Toilettenpapier knapp 5 CHF, in Deutschland sind es 4,49 Euro.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Zum Vergleich der Supermarktpreis: In der Schweiz kosten neun Rollen im Mai 2023 bei Migros 11,20 Franken, im Juli 2022 waren es noch 9,90 Schweizer Franken. Damit kostet eine Rolle heute 1,24 CHF. In Deutschland liegt der Preis pro Rolle stabil bei 0,67 Euro.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

So sieht es bei Milch und Butter aus

Deutlich teurer ist ein Liter Milch in der Schweiz.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Einen der größten Preis-Unterschiede gibt es bei Butter. In der Schweiz ist sie fast drei Mal so teuer.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Beim Eisbergsalat gehen die Preise auch deutlich auseinander.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Die nächste Überraschung: Wenn der erste Blick täuscht

Auf den ersten Blick scheint es sich bei beiden Mozzarella-Packungen um ein und die selbe zu handeln. Dann wäre der Preis in der Schweiz günstiger. Ein Blick auf das Gewicht verrät aber, dass bei dem Schweizer Produkt eine Abtropfmenge von 150 Gramm abgezogen werden muss.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Somit bleiben gerade einmal 300 Gramm Mozzarella übrig, in Deutschland sind es 400 Gramm. 100 Gramm kosten bei Aldi Süd also rund 72 Cent, bei Aldi Suisse sind es rund 80 Rappen.

Wirklich: Hier können Sie in der Schweiz sparen

Deutlich günstiger als in Deutschland ist Käse. Allerdings handelt es sich um eine andere Sorte. In Deutschland ist der Käse 6 Monate gereift, in der Schweiz acht Monate. Außerdem ist der Preis mit 3,19 CHF für 200 Gramm deutlich niedriger als das Stück in Deutschland, das 160 Gramm hat und 3,49 Euro kostet.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Fruchtzwerge

Bei Adi Suisse haben acht Fruchtzwerge 1,99 CHF gekostet. Bei Aldi in Dogern gab es zum Testzeitpunkt keine Fruchtzwerge. Schaut man bei Aldi SÜD Online, findet man einen Preis von 1,59 Euro für sechs Becher. Damit kostet ein Becher 27 Cent. In der Schweiz sind es 25 Cent.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Noch eine Überraschung: Plattpfirsiche kosten gleich

Der Preis für 500 Gramm Plattpfirsiche ist bei beiden Discountern gleich.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Und zu guter Letzt: Das Brot

Beide Brote sind aus dem Bäckerei-Frischebereich, wobei das Brot aus Deutschland von einem lokalen Bäcker stammt.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Der Einkauf bei Aldi Suisse

Aldi Suisse befindet sich zum Beispiel in Embach, Kanton Zürich. Von Hohentengen fährt man mit dem Auto rund 15 Minuten, von Waldshut ist es eine gute halbe Stunde. Die Rechnung für den Einkauf mit 16 Produkten, einschließlich einer Tragetasche, hat 39,70 Schweizer Franken gekostet.

Aldi Suisse befindet sich zum Beispiel in Embach, Kanton Zürich. Von Hohentengen fährt man mit dem Auto rund 15 Minuten, von Waldshut ist es eine gute halbe Stunde. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Der Einkauf bei Aldi Süd

Die Preise haben wir auf der deutschen Seite beim Aldi in Dogern verglichen. Insgesamt kostete der Einkauf 30,07 Euro.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

So hoch waren die Rechnungen

Unter dem Strich habn die Einkäufe bei Aldi Suisse und Aldi Süd 39,70 CHF und 30,07 Euro gekostet. Ein dutlicher Preisunterschied, doch nicht so deutlich, wie in anderen Geschäften – das haben frühere Testkäufe bereits gezeigt.

Bild: Susann Dugu-D'Souza

Weitere Preisvergleiche Deutschland-Schweiz