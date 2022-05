Verkehrte Welt an der Grenze: Deutsche sollen laut Coop-Chef Philipp Wyss zuletzt Schweizer Supermärkte „überrannt“ haben. Doch nicht jeder Markt entlang des Rheins bestätigt diesen Eindruck.

Der Ukraine-Krieg führt offenbar zu ungewöhnlichen Auswirkungen an der deutsch-Schweizer Grenze: Trotz höherer Preise soll der Mangel an Sonnenblumenöl, Rapsöl und Mehl Deutsche in grenznahe Supermärkte getrieben haben. Das sagte zumindest Coop-Chef