Groß ist das Interesse zur Stunde in Hohentengen. Kurz vor Beginn der Informationsveranstaltung zum geplanten Schweizer Endlager in Hohentengen waren bereits mehr als 400 Menschen in der Mehrzweckhalle – Tendenz steigend.

Um was geht es?

Der Endlager-Entscheid der Schweiz hat in der Region für viel Aufregung gesorgt: Im Gebiet Nördlich Lägern, in Sichtweite zur deutschen Gemeinde Hohentengen, soll das Lager entstehen.

Im Zwischenlager Würenlingen soll die Verpackungsanlage errichtet werden. Von dort werden die atomaren Abfälle dann voraussichtlich über die Straße quer durch den Aargau transportiert.

Wer informiert über die Pläne für das Schweizer Endlager?

Am Donnerstag, 15. September, hat um 20 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Hohentengen begonnen.

Dort stehen je drei Vertreter der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) und des Bundesamts für Energie (BfE) Rede und Antwort.

Protest gegen die Entscheidung für den Standort Nördlich Lägern. | Bild: Baier, Markus

Um welche Fragen geht es?

Natürlich gibt es auf deutscher Seite viele drängende Fragen. Die nach finanzieller Entschädigung oder Abgeltung wird zumindest in der Öffentlichkeit am heißesten diskutiert. Doch es geht um viel grundsätzlichere Dinge wie Sicherheit, mögliche Risiken und die Langzeitfolgen für eine Region, die von Tourismus lebt und generell einen hohen Erholungswert aufweist.

Wer wird erwartet?

Mit von der Partie sind auch Hohentengens Bürgermeister Martin Benz und Waldshuts Landrat Martin Kistler. Moderiert wird der Abend von Martin Steinebrunner von der Deutschen Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST).

Wir sind für Sie vor Ort.