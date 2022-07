Sie sehen gut aus, sind vermeintlich gut situiert, wirken richtig sympathisch und versprechen das Blaue vom Himmel. Alles klingt nach einer traumhaften Romanze. Dann das böse Erwachen: In Wahrheit stecken hinter solchen Profilen im Internet Betrüger. Sie bringen ihr Opfer unter Vorwänden um viel Geld. So wie es kürzlich einer 62-jährigen Aargauerin passiert ist, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie hat über 20.000 Schweizer Franken verloren.

Ein klangvoller Name: Dr. Joseph Greyson

Die Aargauerin soll anfangs des Jahres von einem Dr. Joseph Greyson auf Facebook eine Nachricht erhalten haben. Ein klangvoller Name. Noch dazu habe er angegeben, als Arzt für die UNO im Sudan tätig zu sein. Wer wird da nicht schwach. Die 62-Jährige habe Gefallen an dem gutaussehenden Mann gefunden.

Offensichtlich hat der Mann nach einem intensiven Austausch im Internet bald das Vertrauen der Betroffenen gewonnen. Und dann schnappt die Falle zu.

Die Frau bleibt auf den Rechnungen sitzen

Laut Polizeiangaben erklärte der Mann, dass er bei einem Schweizer Elektronik-Fachmarkt ein Geschenk für seine Tochter bestellt habe. „Die 62-Jährige willigte ein, die an ihre Adresse geschickten Geräte in das afrikanische Land weiterzuleiten“, schreibt die Kantonspolizei. Dies habe sich mehrfach wiederholt. Die Frau habe dann auch zahlreiche Kinderschuhe für ein angebliches Waisenhaus ins Ausland versandt.

Auf den Rechnungen sei sie sitzen geblieben. Rund um eine weitere fantasievolle Geschichte habe sich die Betroffene überdies dazu überreden lassen, über 20.000 Schweizer Franken für angebliche Zoll- und Frachtgebühren zu überweisen.

Irgendwann sei die Frau doch stutzig geworden, und sie habe den Schwindel durchschaut. Sie habe jüngst bei Kantonspolizei Anzeige erstattet.

Dahinter stecken organisierte Banden

„Diese Beispiel zeigt anschaulich, wie die raffinierten Betrüger ein mit großer Geduld aufgebautes Vertrauensverhältnis ausnutzen, um dann im großen Stil abzukassieren“, schreibt die Kantonspolizei. Fakt sei aber, dass die vermeintlichen Liebhaber reine Fantasiefiguren sind, hinter denen organisierte Banden stehen.

Eine der häufigsten Betrugsformen

Das als Romance Scam bekannte Phänomen sei zu einer der häufigsten Betrugsformen geworden und fordere laufend neue Opfer. Laut Angaben der Polizei hat sich der gesamte Deliktsbetrag im Kanton Aargau auf weit über eine Million Franken summiert. „Bei großer Dunkelziffer dürften allerdings noch weit mehr Opfer betroffen sein“, schreibt die Kantonspolizei abschließend.

Die Kantonspolizei Aargau warnt abermals vor dieser Betrugsmasche und mahnt zur Wachsamkeit.

Das können Sie tun, um sich vor dieser Masche zu schützen: Damit es erst gar nicht so weit kommt Freundschaftsanfragen: Die Schweizerische Kriminalprävention rät, auf Facebook oder ähnlichen Plattformen keine Freundschaftsanfragen von Menschen, die man nicht aus dem realen Leben kennt anzunehmen.

Hinterfragen: „Fragen Sie sich, weshalb ein gut situierter, attraktiver Mensch aus einem fernen Land ohne irgendeinen Bezug zu Ihrem Leben plötzlich eine Fernbeziehung mit Ihnen beginnen möchte.“

Misstrauisch sein: Wenn schon vor dem ersten Treffen die große Liebe versprochen wird, sollte man misstrauisch werden.

Kontakt abbrechen: Den Kontakt sofort abbrechen bei der Forderung nach Geld, Güter zu verschicken oder Pakete anzunehmen.

Das eigene Konto nie für fremde Finanztransaktionen zur Verfügung stellen. Man könnte schnell wegen Geldwäsche in Verruf kommen.

Keine Bilder verschicken: Niemals heikle und intime Bilder verschicken, die man nicht auch selbst veröffentlichen würde.

Vorsicht! Fälschungen: Im Internet kann alles gefälscht sein: komplette Profile mit Freundeslisten, Fotos, amtliche Dokumente, Filme, Belege, Passkopien, Telefonnummern und mehr. Wenn die Falle schon zugeschnappt hat Betroffene sollten kein weiteres Geld, keine weiteren Güter schicken. Bei der Polizei Anzeige erstatten. Den Kontakt mit dem Betrüger sofort abbrechen und die Person auf allen Kanälen blockieren. Nicht reagieren, wenn man von vermeintlich weiteren Unterstützern (Interpol, ausländische Polizeibehörde, Opferanwälte und so weiter) kontaktiert wird. Betroffene sollten mit einer Vertrauensperson über den Vorfall sprechen und psychologische Hilfe suchen, wenn es sie zu sehr belastet. Bei finanziellen Problemen kann man sich an die kantonalen Schuldnerberatungsstellen wenden. Wenn Bekannte zum Opfer werden Man solle versuchen, den Bekannten zu überzeugen, dass er Opfer eines Liebesbetrugs geworden ist, und zu motivieren, zum Polizeiposten zu gehen. Ein weiterer Rat: „Wenn der oder die Betroffene keinerlei Einsicht zeigt und die Gefahr besteht, dass er oder sie in eine finanzielle Notlage gerät, um den Forderungen des Betrügers oder der Betrügerin nachzukommen, können Sie sich an die kantonale Erwachsenenschutz-Behörde wenden.“

