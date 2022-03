Noch hat die Nord Stream 2 AG keinen Insolvenzantrag gestellt. Doch verschiedenen Berichten zufolge steht das Betreiberunternehmen im Schweizerischen Zug vor der Pleite. Alle 140 Mitarbeiter dort wurden entlassen, wie der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin demnach sagte. Das Unternehmen selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Auch das zuständige Wirtschaftsdepartment der Schweiz hat auf Nachfrage „keine weiteren Informationen“, bestätigt aber Parmelins Aussage.

Guy Parmelin, Wirtschaftsminister der Schweiz, hat mit seiner Botschaft, dass die Nord Stream 2 AG alle Mitarbeiter entlässt, für Wirbel gesorgt. | Bild: Peter Schneider

Noch in dieser Woche könnte das Unternehmen den Berichten zufolge Insolvenz anmelden. Es wäre ein Dämpfer für den russischen Mutterkonzern Gazprom, denn das Geschäft stand kurz vor dem Start. Durch den deutschen Stopp des Zertifizierungsprozesses als Teil der Sanktionen gegen Russland liegt das Projekt aber auf Eis.

Die Nord Stream 2 AG wurde gegründet, um die neue Pipeline durch die Ostsee, die russisches Gas nach Deutschland bringen sollte, zu planen, zu bauen und später auch zu betreiben. Erst im vergangenen September war der Bau der Pipeline abgeschlossen worden, Ende Dezember wurde die Pipeline mit Erdgas aus Russland gefüllt, um genügend Druck für den später geplanten Lieferstart aufzubauen. Der ist nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Tochtergesellschaft in Schwerin stellt Aktivitäten ein

Ende Januar wurde die Gastransportgesellschaft Gas for Europe GmbH (G4E) als deutsche Tochtergesellschaft der Nord Stream 2 AG gegründet, um als Eigentümerin und Betreiberin den deutschen Teil der Pipeline zu verwalten. Dieser ist 54 Kilometer lang.

Zur G4E gehört auch die Anlandestation in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Anfrage sagt Unternehmenssprecher Steffen Ebert dem SÜDKURIER: „Aufgrund der Situation bei der Nord Stream 2 AG sind die Aktivitäten der Gas for Europe GmbH gestoppt.“

Der Hauptsitzes der Nord Stream 2 AG in Zug dürfte bald verlassen sein: Nach Angaben des Schweizer Wirtschaftsministers Guy Parmelin hat die AG bereits allen Mitarbeitern gekündigt. | Bild: Philipp Schmidli

Zwar hält der Mutterkonzern Gazprom nicht alle Anteile an der Nord Stream 2 AG. So sind auch Engie, OMV, Shell, Uniper und Wintershall an dem Projekt beteiligt. Doch mit dem vorläufigen Aus für das Gaspipelineprojekt, mit dem die bisherigen Gaslieferungen verdoppelt werden sollten, fehlt der Gazprom-Tochter die Geschäftsgrundlage.

Zuvor war bereits der Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG, der frühere Stasi-Agent Matthias Warnig, von den USA mit Sanktionen belegt worden. Zudem hatten die USA die Abwicklung aller Geschäfte mit der AG bis 2. März beschlossen. Warnig gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Nach Bekanntwerden der Sanktionen gegen ihn trat er von seinem Aufsichtsratsposten beim Fußballverein Schalke 04 zurück.

Gazprom hält 17 Prozent der weltweiten Gasvorkommen und fördert elf Prozent des weltweit gehandelten Erdgases. Deutschland hatte 2021 nach Angaben des Statistischen Bundesamts vor allem Erdöl und Erdgas im Wert von 19,4 Milliarden Euro eingekauft.

Ein Nord Stream 2-Logo ist auf einer verspiegelten Glasfront des Schweizer Hauptsitzes des Unternehmens zu sehen. Die USA hatten vergangene Woche Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG verhängt und damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen untersagt. | Bild: Philipp Schmidli

Altkanzler Gerhard Schröder gerät wegen seiner diversen Posten im russischen Gasgeschäft zunehmend in der Kritik. Zurücktreten will er jedoch nicht. Gerade erst wurde der 77-Jährige für einen Posten im Aufsichtsrat von Gazprom nominiert. Schröder ist bereits Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Präsident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Außerdem ist der frühere Kanzler Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.