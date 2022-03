von Dieter Löffler und dpa

Die Stadt Staufen im Breisgau will eine Spende ihres in Verruf geratenen Mitbürgers Matthias Warnig für die Kulturwoche 2022 zurücküberweisen. Der in Staufen wohnhafte 66-jährige frühere Stasi-Offizier ist unter anderem Vorsitzender der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG, die eine Tochterfirma des russischen Energiekonzerns Gazprom ist, und gilt seit vielen Jahren als enger persönlicher Freund von Kremlchef Wladimir Putin und Altkanzler Gerhard Schröder.

„Für uns ist es unerträglich mit ansehen zu müssen, was gerade geschieht und dass es persönliche Verbindungen von Herrn Putin auch in unsere Stadt gibt“, heißt es in einem Schreiben von Staufens Bürgermeister Michael Benitz (Freie Wähler).

Man habe das großzügige Engagement Warnigs immer sehr geschätzt. Nun sei es aber nicht mehr vertretbar, Spenden anzunehmen, die aus russischen Quellen stammten. „Deshalb sehen wir uns gezwungen, Ihnen Ihre Spende von 5000 Euro für die Kulturwoche 2022 zurückzuüberweisen.“

Der Geschäftsmann Warnig war im Zuge des Ukraine-Konflikts von den USA mit Sanktionen belegt worden. Er saß unter anderem im Aufsichtsrat des von Gazprom gesponserten Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04, legte sein Mandat in der vergangenen Woche jedoch nieder.

Der russische Staatskonzern, einer der großen Gasversorger Deutschlands, war bislang wichtigster Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs. Der Kontrakt läuft eigentlich noch bis 2025. Zugleich entschied der Club, den Schriftzug des Unternehmens vom Trikot zu entfernen.

Früher war Warnig Geheimdienstmitarbeiter

Wie Putin hat auch der frühere DDR-Bürger Warnig eine Vergangenheit als Geheimdienstmitarbeiter. So diente er beim Ministerium für Staatssicherheit, für das er von 1974 bis zum Ende der DDR 1990 tätig war – zuletzt im Dienstgrad eines Majors. Zunächst war er in Ost-Berlin eingesetzt, wo er den Decknamen „Ökonom“ hatte. Von 1986 bis 1989 ging er unter dem Decknamen „Arthur“ in den Westen, in Düsseldorf soll er Industriespionage betrieben haben.

Nach dem Mauerfall ging Warnig im Auftrag der Dresdner Bank nach Sankt Petersburg und machte wegen seiner guten Beziehungen zu Russland rasch Karriere als Geschäftsmann. So saß er im Aufsichtsrat der Bank Rossija, zudem im Kontrollgremium der Bank VTB, zweitgrößtes Kreditinstitut Russlands. Dazu mischt er in der russischen Öl- und Gasindustrie mit, unter anderem bei Rosneft, Transneft und Gazprom.

Zudem besitzt er eine Immobilien- und Vermögensgesellschaft, die MW Invest. Seit 2006 ist der 66-Jährige Geschäftsführer der Nord Stream AG, an der auch Gerhard Schröder beteiligt ist. Bereits 2004 wurde die dubiose Vergangenheit von Warnig vom „Wall Street Journal“ enttarnt. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelte 1990 gegen ihn, die Untersuchungen wurden eingestellt.

Warnig soll Putin bereits vor dem Mauerfall kennengelernt haben. Seit spätestens 1991 gelten sie als befreundet. Als 1993 Putins Frau Ljudmila verunglückte, sorgte Warnig Berichten zufolge dafür, dass sie in Deutschland operiert werden konnte.

Der Nord-Stream-2-Chef ist in zweiter Ehe mit einer Russin verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Die Familie lebt seit 2006 in der 8000-Einwohner-Stadt Staufen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Im benachbarten Bad Krozingen baute er einen Wohnkomplex im ehemaligen „Bahnhofseck“.