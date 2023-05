Nach dem Diebstahl eines Autos in Tägerwilen hat die Kantonspolizei Thurgau am Mittwochabend, 17. Mai, in Kreuzlingen einen 29-Jährigen festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schweizer Behörde hervor.

Laut Angaben der Polizei habe ein Unbekannter gegen 12 Uhr an der Hauptstrasse in Tägerwilen einen Autofahrer angesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab der Mann an, dass es ihm nicht gut gehe und er bat darum, nach Hause gefahren zu werden.

Der Autofahrer nahm den Mann mit. Unterwegs bedrohte dieser den 20-Jährigen, der hinter dem Steuer saß. Schließlich zwang der Unbekannte ihn aus dem Wagen zu steigen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug. Der Autofahrer blieb bei der Tat glücklicherweise unverletzt. Die verständigte Polizei leitete die Fahndung ein.

Kurz nach 20 Uhr konnten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau den 29-jährigen mutmaßlichen Täter in Kreuzlingen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat ein Strafverfahren eröffnet. Bei den Ermittlungen werde nun mit einbezogen, ob der Mann für weitere Straftaten verantwortlich ist, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.