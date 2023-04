Kreuzlingen vor 2 Stunden

Randalierer wollen Horst Klub niederbrennen. Was dann folgt, nennt der Wirt „Glück im Unglück“

Die mutmaßlichen Brandstifter sitzen in Untersuchungshaft, doch diese Märznacht bleibt Mitarbeitern und Gästen in unguter Erinnerung. Denn plötzlich stand das Dach der Musikkneipe in Flammen.