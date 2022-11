Der Unfall ereignete sich laut Darstellung der Kantonspolizei Aargau kurz nach 13 Uhr am Donnerstag, 17. November, kurz nach dem Bareggtunnel. Im vierspurigen Bereich fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Normal-Spur, wollte aber auf den Mittelstreifen wechseln.

Auto prallt in Leitplanke

Gleichzeitig wechselte ein 31-Jähriger mit seinem Lastwagen vom Überhol- auf den Mittelstreifen. Folglich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Kollision drehte sich das Auto und prallte in die Mittelleitplanke.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Lastwagen entstand geringer Schaden. Am Auto dürfte ein Totalschaden entstanden sein, so die Kantonspolizei weiter.

Erste Erkenntnisse weisen auf Unaufmerksamkeit hin

Die Ermittlungen seien zwar noch im Gange, aufgrund der ersten Erkenntnisse dürfte mangelnde Aufmerksamkeit der beiden Fahrer zum Unfall geführt haben.

Während den Aufräum- und Bergungsarbeiten, welche zirka eine Stunde dauerten, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (sk)