In der Nacht auf Mittwoch, 16. November, sind laut Polizeimitteilung Autos in Waldshut-Tiengen und Ühlingen-Birkendorf gestohlen worden. Laut Angaben vermutet die Polizei einen Tatzusammenhang: „Weil das mutmaßlich zuerst gestohlene Auto in der Nähe des zweiten Tatorts gefunden wurde.“

Zuerst am Tiengener Ortsrand

Zuerst schlugen der oder die Täter am Ortsrand des Stadtteils Tiengen in Richtung Gurtweil zu. Sie hätten einen Mercedes A-Klasse vom Hof eines Hauses entwendet. Der Wagen sei am Mittwochmorgen verlassen im Straßengraben an der Verbindungsstraße zwischen Seewangen und Buggenried gefunden worden.

Dann auf einem Hof in Igelschlatt

Der zweite Tatort war laut Angaben in der Nähe, im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Igelschlatt. Hier kam ein schwarzer Audi A4 Kombi, Baujahr 2009, mit WT-Kennzeichen abhanden. Er soll unverschlossen auf dem Hof eines Anwesens gestanden haben.

Der Audi ist immer noch weg

Der Audi ist der Polizei zufolge bis jetzt verschwunden. „Beide Fahrzeuge wurden beziehungsweise werden mit den Originalschlüsseln gefahren“, schreibt die Polizei.

Hier kann angerufen werden

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und Personen sowie zum Verbleib des schwarzen Audis werden vom Polizeiposten Tiengen (07741/8318-0) entgegengenommen.