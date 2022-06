Das Unwetter am Mittwochabend fiel auf Schweizer Rheinseite heftig aus: Am frühen Mittwochabend kam es in Teilen des Kantons, so auch in der Region Oberentfelden, zu starken Niederschlägen. Wie die Kantonspolizei Aargau informiert, kam es darum zu Unfällen.

Was war passiert?

Aufgrund des heftigen Regens staute sich laut Polizei innerhalb kürzester Zeit auf der Autobahn viel Wasser. Infolge dessen kam es kurz nach 19.30 Uhr zu zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn A1.

Zu zwei Auffahrkollisionen auf der Autobahn kam es am 22. Juni 2022. Der Grund waren starke Regenfälle. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Infolge des Starkregens sammelte sich das Wasser in kürzester Zeit im Bereich Oberentfelden auf der Fahrbahn Zürich. Infolge dessen kam es zu zwei Auffahrkollisionen.

Die vier Beteiligten begaben sich selbständig zur Kontrolle

in ärztliche Behandlung, heißt es in der Mitteilung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gab es weitere Schäden?

Ja, im Zusammenhang mit den Niederschlägen gingen bei der Notrufzentrale innerhalb von drei Stunden gingen rund 40 Meldungen ein, so die Polizei. Demnach waren 28 Feuerwehren im ganzen Kantonsgebiet aufgeboten werden mussten – größtenteils infolge überfüllter Keller oder umgestürzter Bäume.