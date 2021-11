Kreuzlingen vor 14 Stunden

Drei Brände in Kreuzlingen innerhalb einer Nacht: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zum Dienstag, 16. November, hat es in Kreuzlingen gleich drei Mal gebrannt: in der Löwenstrasse, der Weinstrasse und der Bleichestrasse. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung bekannt gibt, geht sie von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.