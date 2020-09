Der Kader der Wild Wings für die kommende DEL-Saison steht. Allerdings herrscht weiter Ungewissheit, ob diese am 13. November tatsächlich starten wird. Eine ordentliche Planung ist da natürlich schwierig. Wie es derzeit in Schwenningen läuft, wie er seine Mannschaft einschätzt und was er von der Saison erwartet, darüber spricht Trainer Niklas Sundblad im Interview mit dem SÜDKURIER.

Herr Sundblad, wie waren die vergangenen Wochen und Monate beruflich und persönlich für Sie?Gut, es ist alles okay. Ich war die meiste Zeit in Deutschland, am Anfang vor allem in unserem Haus bei Köln. Als Reisen wieder erlaubt waren, bin ich für