Schwenningens neuer Chefcoach Christof Kreutzer musste nicht lange überlegen, wen er sich als Assistent an seine Seite holen würde. Ein paar Anrufe genügten, und schon war klar: Steffen Ziesche wird Co-Trainer bei den Wild Wings. Der gebürtige Berliner beschreibt im SÜDKURIER-Interview, wie er die Mannschaft wieder erfolgreicher machen will.

Herr Ziesche, Sie sind erst seit zwei Tagen in Schwenningen. Auf was freuen Sie sich hier am meisten?Darauf, wieder eine Mannschaft trainieren zu können. Das ist die größte Freude und Herausforderung.Was wussten Sie im Vorfeld über den Schwarzwald,