Eishockey Nur für Abonnenten vor 40 Minuten

Wild Wings verlieren in Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings mussten beim Magenta-Sport-Cup ihre erste Niederlage hinnehmen. Im dritten Spiel unterlagen sie in Mannheim den Adlern am Ende verdient mit 2:4 und gaben damit die Tabellenführung in der Gruppe B ab.