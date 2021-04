Die Schwenniger Wild Wings haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Mit einem verdienten, aber glanzlosen 2:1-Sieg bei den Krefeld Pinguinen eroberten sie den so wertvollen vierten Tabellenplatz zurück, sie verloren aber Darin Olver.

Die letzte Woche der DEL-Hauptrunde begann für die Wild Wings am gestrigen Abend. Dabei stand die Zahl „vier“ in der Yayla-Arena im Mittelpunkt. Denn mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit in der viertletzten Hauptrundenpartie würden