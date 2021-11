Wild Wings gastieren am Freitag in Nürnberg. Am Sonntag Heimspiel gegen Bietigheim

Eishockey: Ein merkwürdig wichtiges Wochenende steht den Wild Wings bevor. In den Spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers am Freitagabend in Franken (19.30 Uhr) und zuhause in der Helios-Arena am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers (14 Uhr) sind die