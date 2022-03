Mit einem klaren Dreisatz-Erfolg in Tübingen Meisterstück perfekt gemacht

Volleyball, Regionalliga Frauen: Es ist vollbracht: Mit einem souveränen 3:0-Satzerfolg machten die Volleyballerinnen des TV Villingen am Donnerstagabend im Nachholspiel in Tübingen die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga vorzeitig