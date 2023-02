Alle Zu- und Abgänge in der Schwarzwälder Bezirksliga. Drei neue Trainer wurden verpflichtet. Einige Teams haben sich gar nicht verändert.

Bei den 18 Schwarzwälder Bezirksligisten hat sich in der Winterpause wenig getan, was Zu- und Abgänge in den Spielerkadern betrifft. Immerhin gaben gleich drei Vereine eine neue Personalie auf der Trainerposition bekannt.Gleich vier Zugänge gibt es