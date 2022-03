von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Team Ehingen Urspring – Wiha Panthers Schwenningen 81:76 (22:14, 22:19, 11:30, 26:13). (pm) Die wiha Panthers stecken weiter in der Krise. Auch beim Tabellenletzten Ehingen mussten sich die Schwenninger Basketballer geschlagen geben. Das 81:76 bei den Donaustädtern markiert die vierte Niederlage in Folge. Statt in Richtung Playoff-Teilnahme zu schielen, müssen die Panthers nun den Blick nach hinten Richtung Abstiegsplätze richten.

In der Sporthalle beim Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen schickte Panthers-Trainer Alen Velcic eine aus drei Deutschen und zwei Amerikanern bestehende Startformation aufs Parkett. Für die Schwenninger begannen Kapitän Chris Frazier, Robert Drijencic, Waverly Austin und die beiden Amerikaner David Cohn und Grant Sitton.

Basketball Austins Aus besiegelt Niederlage der wiha Panthers Das könnte Sie auch interessieren

Der Start in die Partie misslang den Schwenningern. Zwei Ballverluste und drei Fehlwürfe auf Seiten der Panthers standen fünf Zählern der Ehinger gegenüber. Head Coach Alen Velcic zögerte nicht lange und beorderte seine Mannschaft zur frühen Auszeit nach zweieinhalb Minuten. Durch sechs schnelle Punkte von Waverly Austin und Robert Drijencic übernahmen die Panthers zwar die Führung (5:6), doch das Spiel der Schwenninger blieb weiterhin fehleranfällig. Insgesamt leisteten sich die Gäste alleine im ersten Viertel sieben Ballverluste. Die Ehinger punkteten hingegen aus der Distanz und von der Freiwurflinie und gingen mit einer deutlichen Führung in die Viertelpause (22:14).

Auch im zweiten Viertel erzielten die Gastgeber die ersten Punkte, ehe die Panthers mit einem 6:0-Lauf antworteten (26:20). Nach einer Ehinger Auszeit versenkte Takiula Fahrensohn einen Distanzwurf, und Tyler Cheese brachte den Tabellenletzten weiter in Front (33:20). Die Doppelstädter stellten nun auf eine Zonenverteidigung um, zeigten sich aber weiter anfällig gegenüber Distanzschütze Fahrensohn und den starken Einzelaktionen von Cheese. Allein Kapitän Chris Frazier war es in dieser Phase zu verdanken, dass der Rückstand der Schwenninger nicht noch größer ausfiel. Der 31-jährige Shooting Guard der Panthers versenkte vier Dreipunktewürfe und hielt sein Team so weiter im Spiel. Mit 44:33 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Panthers die Kontrolle über die Partie und wurden ihrer Favoritenrolle in dieser Phase auch gerecht. Grant Sitton macht dort weiter, wo Chris Frazier im zweiten Viertel aufgehört hatte und zeigte seine Treffsicherheit von jenseits der 6,75 Meter. Mit einem Dreipunktewurf glich Frazier die Partie in der 24. Minute aus (51:51). Im Folgeangriff eroberte der Kapitän mit dem nächsten Dreier die erste Führung seiner Mannschaft seit der Anfangsphase (54:53). Quatarrius Wilson baute per Sprungwurf den Vorsprung auf zehn Zähler aus (53:63), ehe Ehingens Tyler Cheese vor Viertelende auf 55:63 verkürzte.

Im Schlussviertel blieb die Führung der Schwenninger zunächst konstant. Doch während die Offensive der Gäste etwas ins Stocken geriet, arbeitete sich Ehingen durch Bernat Vanaclocha und Takiula Fahrensohn langsam heran und war zwei Minuten vor Schluss wieder in Schlagdistanz. Fahrensohn glich das Spiel 43 Sekunden vor Ende per Freiwurf zum 74:74 aus. Der punktlos gebliebene Schwenninger Topscorer Raiquan Clark beging 20 Sekunden vor Ende ein unglückliches Foul, das Tyler Cheese an die Freiwurflinie brachte. Cheese versenkte beide Würfe und brachte Ehingen in Führung (76:74). Zwar glich Demarkus Stuckey per Korbleger bei sechs Sekunden Restspielzeit aus, doch nun nahm das Unglück seinen Lauf. Da er beim Einwurf regelwidrig die Auslinie übertreten hatte, kassierte Panthers-Spielmacher Cohn ein technisches Foul. Tyler Cheese versenkte den daraus resultierenden Freiwurf zur Ehinger Führung (77:76). Diese erhöhte sich, nachdem Munis Tutu per Freiwürfe eine Drei-Punkte-Führung fünf Sekunden vor Ende sicherstellte. Den Panthers unterlief beim Einwurf ein Ballverlust und Ehingen besiegelte den ersten Saisonsieg an der Freiwurflinie zum 81:76.

Bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) empfangen die Schwenninger zum Nachholspiel die Kirchheim Knights in der Deutenberghalle.

Für die Panthers spielten: Grant Sitton (25 Punkte, 5 Dreier), Chris Frazier (20 Punkte, 6 Dreier), Robert Drijencic (10), Demarkus Stuckey (8 Punkte, 6 Assists), Waverly Austin (6), Quatarrius Wilson (6), Till Isemann (1), David Cohn (0 Punkte, 6 Assists), Raiquan Clark, Kelvin Okundaye, Leon Hoppe und Adrian Bergmann.