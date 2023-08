Basketball, ProB: (pm) Die Blackforest Panthers haben einen neuen Trainer. Marti Zamora wird neuer Head Coach bei den Schwenningern. Dies gab der Verein am Freitag bekannt. „Wir sind stolz, dass wir mit Marti Zamora einen Trainer mit einer beeindruckenden internationale Erfahrung verpflichten konnten“, heißt es in der Pressemitteilung der Panthers.

Der in der Nähe von Barcelona in Vilassar de Mar geborene Zamora dominierte vergangene Saison mit seinem Team, den Hanau White Wings, die Südstaffel der Liga ProB Süd. Dieser Erfolg unterstreiche die hervorragende Führung und taktische Expertise des 33-Jährigen.

Unter seiner Leitung wurden junge Spieler ermutigt, attraktiven und schnellen Basketball zu spielen, was das Publikum begeisterte, betonen die Schwenninger mit Blick auf den neuen Cheftrainer. Allerdings wurde die Saison in Hanau durch Zahlungsschwierigkeiten und eine spätere Insolvenz ausgebremst. Nun ist Zamora bereit, die Black Forest Panthers zu neuen Triumphen zu führen.

Vor seiner Tätigkeit in Hanau war Zamora unter anderem in Mosambik, als Assistant-Coach in der Basketball Africa League und in Marseille in den Jahren 2020 und 2021 aktiv. Er sammelte auch Erfahrung als Assistant-Coach bei Aix Maurienne Savoie Basket (Frankreich) in den Spielzeiten 2017/18/19 und arbeitete als Head Coach bei NM3/Espoir und als Assistant-Coach bei USA Toulouges (Frankreich) in den Jahren 2015 und 2016. Seine ersten Schritte erfolgten beim C.B. Granollers (Spanien) in den Jahren 2013 und 2014.

Der Gesellschafter und sportliche Geschäftsführer der Black Forest Panthers, Diego Santos, ist hocherfreut über die Verpflichtung. „Es ist ein Meilenstein für unseren Verein, einen Trainer von solchem Kaliber zu haben. Zamoras Erfolge sprechen für sich. Wir sind zuversichtlich, dass er unser Team zu neuen Höchstleistungen führen wird.“

Marti Zamora meinte zu seiner neuen Aufgabe: „Ich bin glücklich, die Panthers in dieser neuen Ära zu führen. Wir haben viel Arbeit vor uns, um die Kultur und den Ruf des Basketballs in der Stadt zu verändern. Wir haben enormes Potenzial. Ich verspreche allen Fans, dass das Team um jeden Ball kämpfen und in jeder einzelnen Minute aggressiv spielen wird.“