Sportliche Großveranstaltungen in der Region im Jahr 2021

Sport: Eine Flut von Absagen und Abbrüchen prägte leider der Sportjahr 2020. Auch im Schwarzwald traf es viele Veranstaltungen. Zunächst mangelte es bei den Wintersportlern am Feldberg und in Schonach am Schnee. Dann sorgte das Coronavirus dafür,