Die Wild Wings befinden sich im Höhenflug. Angreifer Alex Weiß gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Schwenninger Kader. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 33-Jährige über den Unterschied der beiden Mannschaften, seine neuen Sturmpartner und das morgige Heimspiel gegen den EHC RB München (17.30 Uhr).

Alex, die Wild Wings feierten in den ersten sieben Spielen fünf Siege und knackten sogar einen über zwei Jahrzehnte alten Schwenninger Startrekord. Hätten Sie mit einem solch starken Auftakt in die neue DEL-Saison gerechnet?Ein so erfolgreicher