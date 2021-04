Schwenninger kassieren in Wolfsburg mit 3:5 die dritte Niederlage in Folge

Die Wild Wings kassierten in Wolfsburg die dritte Niederlage in Folge mit fünf Gegentreffern. Dabei brachten sich die Schwenninger nach einer guten Leistung durch dumme Strafen in der Schlussphase um einen möglichen Erfolg.Ohne drei gingen die