Wieder kein Sieg für Schwenningen: Vor 3008 Zuschauern in der Helios-Arena konnten die Wild Wings ihre Chancen nicht nutzen und unterliegen so den Löwen Frankfurt knapp mit 0:1.

Noch ein wenig missgestimmt ob der Niederlage am Freitagabend in Nürnberg wollten es die Schwarzwälder in der eigenen Arena unbedingt besser machen. Das 4:5 in Franken hatte zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit zwei Niederlagen in Folge