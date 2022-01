Schwenninger gewinnen gegen Köln mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nach dem fünften Sieg in Folge belegen Wild Wings Platz 13 in der Tabelle.

Fünfter Sieg in Folge und weg von einem Abstiegsplatz: Mit einem 3:2- (1:0, 1:0, 0:2)-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Kölner Haie schoben sich die Schwenninger Wild Wings in der Tabelle auf Platz 13.Zweites Heimspiel in einer WocheMit nur