Die neuen Panthers starten in ihre Premierensaison – Trainer Zamora bremst aber die Erwartungen

Die Black Forest Panterhs starten am Wochenende in die ProB. Zum Auftakt geht es am Sonntag zum TSV Oberhaching. Doch das junge Team muss in der neuen Liga erst einmal ankommen.