Schwenningen steht am Dienstag vor schwieriger Aufgabe bei Grizzlys Wolfsburg

Eishockey: So sieht also ein ziemlich verpatzter Saisonstart aus. Die Wild Wings haben die ersten vier Spiele verloren und müssen nun heute, Dienstagabend, in Wolfsburg antreten. Bei den Grizzlys (Spielbeginn 19.30 Uhr) müssen die Schwenninger