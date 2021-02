In dieser Saison wird bis einschließlich Regionalliga kein Volleyball mehr gespielt. Das wurde vom Verband beschlossen. Im SÜDKURIER-Interview schildert Sven Johansson, Trainer der Villinger Regionalliga-Volleyballerinnen, was das abrupte Ende für den Verein bedeutet.

Herr Johansson, wissen Sie noch, was Sie am 24. Oktober 2020 gemacht haben?Nein, sagen Sie es mir.Da haben Sie mit Ihrer Mannschaft bei DJK Schwäbisch Gmünd das zweite Saisonspiel absolviert.Ach ja, stimmt. Und am darauffolgenden Wochenende hätten