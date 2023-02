Auch der zweite Tag der Bezirksmeisterschaften in Bräunlingen hatte viele spannende Spiele zu bieten. Zur gleichen Zeit spielen die B- und C-Juniorinnen um den Futsal-Titel.

Am zweiten Tage der Futsal-Bezirksmeisterschaften Schwarzwald ging es in der Sporthalle Bräunlingen nochmals hoch her. Viele Zuschauer wohnten dem Fußballspektakel der Jungkicker bei. Bei den D-Junioren eroberte sich der Nachwuchs des SSC