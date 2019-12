von unserer Sportredaktion

Das ging aber schnell: Kurz nachdem die Entlassung von Trainer Paul Thompson öffentlich gemacht wurde, präsentieren die Wild Wings ein neues Trainergespann. Künftig stehen Niklas Sundblad als Chefcoach und sein Co-Trainer Petri Liimatainen als verantwortliches Duo an der Schwenninger Bande.

Das neue Trainerteam der Neckarstädter arbeitet schon seit einigen Jahren erfolgreich zusammen und war zuletzt in der schwedischen SHL bei Örebro HK tätig. Davor leiteten sie die Geschicke der Kölner Haie und des ERC Ingolstadt, mit dem sie 2014 Deutscher Meister wurden. Beide Coaches werden mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 ausgestattet.

„Niklas Sundblad und Petri Liimatainen waren in der DEL sowie international Top-Spieler und haben bewiesen, dass sie ein erfolgreiches Trainerduo sind. Ein Pluspunkt ist es sicherlich, dass sich beide durch die Zusammenarbeit in den letzten Jahren perfekt ergänzen, eine Philosophie und Handschrift haben sowie die Liga und etliche Spieler sehr gut kennen.

Entsprechend gehen wir fest davon aus, dass sie der Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte mehr Konstanz verleihen werden und das Team so einen Schritt nach vorne macht“, sagt Schwenningens Sportmanager Jürgen Rumrich zum neuen Trainerteam.

„Ich freue mich auf die Herausforderung hier bei den Schwenninger Wild Wings. Nach den Gesprächen mit Gesellschafter Michael Werner, Geschäftsführer Christoph Sandner sowie Sportmanager Jürgen Rumrich habe ich einen positiven Eindruck bekommen. Wir wollen etwas Gutes und Erfolgreiches für die Zukunft aufbauen“, freut sich Niklas Sundblad auf seine Aufgabe in Schwenningen.

Niklas Sundblad und sein Co-Trainer werden bereits am heutigen Montag in Schwenningen erwartet, am morgigen Dienstag das erste Mal mit der Mannschaft trainieren und beim Spiel am Mittwoch in Wolfsburg an der Bande stehen.