Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel gewinnt der SV Albbruck gegen den SV Waldhaus mit 5:4. FC Grießen siegt im Kellerduell beim FC Weizen. SV Stühlingen verliert nach 2:0-Führung mit 2:4 beim SV 08 Laufenburg II. FC Geißlingen setzt sich mit 3:2 gegen SC Lauchringen durch. VfR Horheim-Schwerzen schafft 3:3 gegen SV Rheintal. Klare Niederlage für FV Degerfelden in der West-Staffel.

Kreisliga A, OstVfR Horheim-Schwerzen – SV Rheintal 3:3 (1:1). – Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel, in dem der SV Rheintal nach 29 Minuten durch Gross per Freistoß in Führung ging. Kurz vor dem Pausenpfiff (45.) glich Jannis