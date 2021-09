Fußball-Kreisliga A vor 22 Stunden

VfR Horheim-Schwerzen erwartet die Spvgg. Wutöschingen zum Lokalderby

Derby im Wutachtal in der Ost-Staffel der Kreisliga A. SC Lauchringen fährt zuversichtlich zum SV Stühlingen. In der West-Staffel ist der Spitzenreiter FSV Rheinfelden II beim FC Steinen-Höllstein zu Gast. SG FC Wehr-Brennet II will gegen SV Todtnau ersten Sieg. SV Eichsel erwartet den FC Huttingen.