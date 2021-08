Fußball vor 9 Stunden

Timo Jankowski kehrt in die Südsee zurück und möchte 2026 mit den Fidschi-Inseln bei der WM in Nordamerika mitspielen

Der frühere Jugend-Ausbildungschef von Grasshoppers Zürich bricht seine Zelte in Laufenburg ab und arbeitet in den kommenden vier Jahren für den Fußballverband des Inselstaats als Technischer Direktor. Abreise in die Südsee mit der gesamten Familie lässt wegen Corona noch auf sich warten