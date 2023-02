Tennis vor 18 Stunden

Tennis-Duo vom TC Rot-Weiß Tiengen spielt für Deutschland bei Senioren-WM

Tennis: Gerd Albiez und Christoph Back sind für die Senioren-Weltmeisterschaft vom 18. bis 24. März in Manavgat an der türkischen Riviera nominiert. Beide spielen im deutschen Quartett in der Altersklasse 50.