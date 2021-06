Regionalsport Hochrhein vor 19 Stunden

TC RW Tiengen startet furios in die neue Saison

Aufsteiger in die Tennis-Badenliga gewinnt mit 8:1 gegen Post Südstadt Karlsruhe. Nur Justin Schlageter und Leon Back müssen in ihren Einzeln in den Match-Tiebreak und beweisen Nervenstärke.