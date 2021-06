Tennis vor 7 Stunden

TC RW Tiengen bleibt auch im vierten Saisonspiel unbesiegt

6:3-Erfolg des Aufsteigers in die Tennis-Badenliga gegen den TC Wolfsberg-Pforzheim II. Nach 4:2-Führung in den Einzeln beweisen die Gastgeber ihre Stärke in den Doppeln.