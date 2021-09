Fußball-Kreisliga A vor 9 Stunden

SV BW Murg vor schwerer Aufgabe beim SV Waldhaus

Tabellenführer der Kreisliga A, Ost will im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren. FC 08 Bad Säckingen im Derby gegen SV 08 Laufenburg II unter Zugzwang. SV Nöggenschwiel erwartet VfR Horheim-Schwerzen und der SV Rheintal den SV Stühlingen. In der West-Staffel will Spitzenreiter FSV Rheinfelden II seine weiße Weste mit einem Sieg beim FC Huttingen wahren.